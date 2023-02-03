Смаилов рассказал о барьерах в торговле со странами ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что возможности евразийской интеграции не используются в полной мере, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Открывая заседание Евразийского межправительственного совета, глава правительства отметил положительную динамику экономических показателей Союза. По его словам, за 2022 год объем промышленного производства в ЕАЭС составил 1,5 трлн долларов, в том числе в Казахстане – более 100 млрд долларов с ростом на 1,1%. Также вырос объем производства сельскохозяйственной продукции более чем на 5%, при этом наибольший рост отмечается в Казахстане – свыше 9%.

Но, как подчеркнул Смаилов, данные показатели не соответствуют реальному потенциалу Евразийского экономического союза. Он считает, что возможности евразийской интеграции не используются в полной мере.

"Несмотря на имеющуюся положительную динамику устранения барьеров, все еще сохраняются элементы таможенного контроля на внутренних границах, фактически отсутствует национальный режим в госзакупках, широко применяются санитарные, ветеринарные ограничения. Все это не дает бизнесу наших стран в полной мере ощутить преимущества ЕАЭС. Приоритетным должно быть формирование бесшовных торговых потоков на пространстве Евразийского экономического союза. Ускоренная автоматизация информационного обмена позволит повысить конкурентоспособность наших товаров и экономик в целом. Также это позволит придать дополнительный импульс развитию транзитного потенциала наших государств, укрепит кооперационные связи между субъектами стран ЕАЭС". Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Он добавил, что дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции Казахстан видит в создании и реализации конкретных экономических проектов. И есть ряд сфер, которым не уделяется достаточное внимание –договоренности в области судоходства, транзита, доступа к инфраструктуре, цифровизации госзакупок, а также полноценному функционированию рынков алкоголя и табака.

Ранее премьер выразил беспокойство по поводу роста цен на продукты в странах ЕАЭС. В связи с этим предложил коллегам создавать совместные проекты по производству продуктов питания, развивать тепличные хозяйства, откормочные площадки.