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Смаилов предложил странам ЕАЭС создать единую цифровую платформу

Смаилов предложил странам ЕАЭС создать единую цифровую платформу Фото: freepik
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил странам ЕАЭС создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями и инновационными идеями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава казахстанского правительства заявил на Международном цифровом форуме "Digital Almaty: Industry X", который проходит в Алматы.

"Мы готовы объединить наши усилия, чтобы вместе проводить исследования в сфере искусственного интеллекта и создать общую необходимую инфраструктуру для обработки и анализа данных. Более того, мы готовы делиться наработками и полученным опытом по нашим проектам. Предлагаем создать цифровую платформу для обмена технологическими решениями, патентами и инновационными идеями", – сказал Алихан Смаилов.

По словам премьер-министра Казахстана, это улучшит взаимодействие между странами и обеспечит доступ к новейшим технологиям для предпринимателей и исследователей региона.

Отметим, в Алматы проходит Международный цифровой форум "Digital Almaty: Industry X", куда приехали главы правительств четырех стран: России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана. Однако 2 февраля премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров прервал визит в Казахстан и срочно улетел в Бишкек из-за аварии на ТЭЦ.

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