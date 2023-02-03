Хоккеист сборной Казахстана Даррен Дитц впервые стал отцом

Канадский и казахстанский хоккеист Даррен Диц впервые стал папой. Его супруга Инкар родила дочь, говорится на странице хоккейного клуба "Барыс" в Instagram 3 февраля, сообщает Zakon.kz.

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"Поздравляем новоиспеченных родителей с таким радостным событием! Желаем здоровья и счастья новорожденной малышке", – говорится в сообщении хоккейного клуба "Барыс".

Даррен Диц родился 17 июля 1993 года, защитник хоккейного клуба "Барыс" и сборной Казахстана.



1 июля 2017 года Даррен Диц подписал контракт со столичным клубом. В 2019 году он продлил соглашение с клубом на два года. В декабре 2021 года в результате обмена перешел из "Барыса" в московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина. В июле 2022 года Даррен подписал новый трехлетний контракт с ЦСКА.



В 2021 году выступал за Казахстан в элитном дивизионе чемпионата мира, в семи матчах набрал два очка (0+2). В 2022 году еще раз сыграл за сборную Казахстана на ЧМ, отметился двумя (0+2) результативными баллами в трех играх.

