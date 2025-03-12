Казахстанский хоккеист Максим Мухаметов впервые стал отцом
Фото: Instagram/maxim_mukhametov
25-летний казахстанский хоккеист, нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Максим Мухаметов впервые стал отцом. Об этом радостном событии рассказали в пресс-службе Казахстанской федерации хоккея, сообщает Zakon.kz.
В описании к публикации сказано:
"Поздравляем Максима и его супругу Вильдану с рождением дочки Мии! Пусть малышка растет здоровой, счастливой и крепкой. Бауы берік болсын!"
Фото: Instagram/barys_official
Максим Мухаметов два предыдущих сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в "Металлурге" и в 2024 году стал обладателем Кубка Гагарина.
В сезоне 2024/2025 нападающий присоединился к столичному "Барысу".
Ранее сообщалось, что на новый стадион имени Кажымукана Мунайтпасова потратят деньги из возвращенных активов. Правительство выделяет 17,3 миллиарда тенге. Его строительство планируется завершить до конца 2025 года.
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