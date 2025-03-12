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События

Казахстанский хоккеист Максим Мухаметов впервые стал отцом

Казахстанский хоккеист Максим Мухаметов отец, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 16:04 Фото: Instagram/maxim_mukhametov
25-летний казахстанский хоккеист, нападающий "Барыса" и сборной Казахстана Максим Мухаметов впервые стал отцом. Об этом радостном событии рассказали в пресс-службе Казахстанской федерации хоккея, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации сказано:

"Поздравляем Максима и его супругу Вильдану с рождением дочки Мии! Пусть малышка растет здоровой, счастливой и крепкой. Бауы берік болсын!"

Фото: Instagram/barys_official

Максим Мухаметов два предыдущих сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в "Металлурге" и в 2024 году стал обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне 2024/2025 нападающий присоединился к столичному "Барысу".

Ранее сообщалось, что на новый стадион имени Кажымукана Мунайтпасова потратят деньги из возвращенных активов. Правительство выделяет 17,3 миллиарда тенге. Его строительство планируется завершить до конца 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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