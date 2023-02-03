Женщина с "большими возможностями" обманывала алматинцев

В Алматы полицейские задержали мошенницу. В полицию с заявлением обратились 7 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДП Алматы, ранее судимая подозреваемая, используя вымышленные имена, незаконным путем завладела денежными средствами граждан за решение определенных вопросов.

"Она обещала свою помощь в получении квартиры под ипотеку и государственной программе, в получении первичного водительского удостоверения, в поступлении в учебные заведения, в переводе с одного факультета на другой и др. Некоторым условия женщины казались привлекательными и выгодными. Они передавали посреднице свои сбережения, а взамен получали обещания и гарантии". Начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев

Женщину задержали. Уголовное дело расследуется по ст. 190 ч. 3 УК РК.

Ранее в Алматы была задержана мошенница, обещавшая отправить на учебу за границу. От ее действий пострадали семь человек.