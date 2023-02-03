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Антикор расследует уголовное дело в отношении экс-сотрудников акимата Тараза

Тараз, акимат Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата города Тараза. Они злоупотребляли должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году решением земельной комиссии Тараза жителю безвозмездно заменили земельный участок, который предназначен для ведения крестьянского хозяйства, на два других земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений общей площадью 3,56 га.

В результате необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 238 млн. тенге.

"Бывший руководитель отдела земельных отношений города Тараза и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда города Тараза заключены под стражу", – рассказали в Антикоре.

Расследование продолжается.

Вместе с тем Антикоррупционной службой и прокуратурой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.

6 января 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земельных участков признан недействительным. Земельные участки возвращены в госсобственность.

Достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращенного земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома.

В октябре прошлого года Антикор заявил о возврате в госсобственность 33 земельных участков.

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