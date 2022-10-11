Антикор заявил о возврате в госсобственность 33 земельных участков

Антикоррупционной службой начато 10 досудебных расследований по фактам злоупотребления должностными полномочиями при выдаче земельных участков в отношении сотрудников Социально-предпринимательских корпораций (СПК), сообщает Zakon.kz.

Расследования ведутся по представленным материалам Агентства РК по защите и развитию конкуренции.

По представлению территориальных департаментов Антикоррупционной службы, акиматами возвращено в госсобственность 33 незаконно выданных земельных участка. Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В ведомстве уточнили, что в Астане, Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участков, которые переданы местными исполнительными органами для инвестиционных проектов в СПК "Astana", "Тараз", "Сарыарқа" и "Солтүстік".

Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования Земельного и Предпринимательского кодексов, которые реализовали проекты не включенные в перечень приоритетных видов деятельности. Пресс-служба Антикоррупционной службы

К примеру, в Карагандинской области в период 2019-2021 годы акиматами Караганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева предоставлены СПК "Сарыарқа" 36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм Предпринимательского кодекса и генеральных планов городов.

В Северо-Казахстанской области на основании постановлений акимата Петропавловска предоставлены шесть земельных участков для СПК "Солтүстік". Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов.

В Астане и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы восемь и пять участков, соответственно.

1 сентября, выступая с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. По словам президента, по каждому городу следует создать функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей.

21 сентября стало известно, что в Казахстане в госсобственность вернули 109 тыс. гектаров земель. Об этом сообщил официальный представитель Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов Зеин Алипбек.