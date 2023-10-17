Два сотрудника акимата Тараза обманули государство на 121 млн тенге

Руководитель отдела земельных отношений акимата Тараза и бывший заведующий сектором этого отдела осуждены за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом 17 октября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Прокуратура выяснила, что они незаконно изъяли 3,56 гектаров сельскохозяйственных земель и обменяли на коммерческие участки той же площадью без необходимости, причем с ущербом для государства в сумме более 121 млн тенге.

Оба коммерческих участка могли быть проданы на аукционе в пользу местного бюджета.

"Суд признал их виновными и приговорил к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности". Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Земля возвращена в пользу государства.

В заключении сказано, что приговор в законную силу не вступил.

Днем ранее, 16 октября 2023 года, стало известно, что 55 млн тенге из бюджета растратили сотрудники университета в ЗКО.