Жители Сауранского района поблагодарили спасателей за помощь в ликвидации паводка

Жители Сауранского района Туркестанской области поблагодарили спасателей за помощь в ликвидации последствий паводков, сообщает Zakon.kz.

По информации областного оперативного штаба, все эвакуированные ранее жители районов возвращаются в свои дома.





Прошедшей ночью спасатели вели работы по отводу воды в пяти населенных пунктах: Шаян и Шакпак Байдибекском районе, Шага Сауранском районе, Шолаккорган Созакском районе и городе Арысь.

"В целях недопущения подтопления домов силами МЧС и МИО проведены работы по укладке мешкотары в количестве 13 000 единиц. Всего задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, Министерства обороны в количестве более 430 человек, почти 70 единиц техники, 43 мотопомпы". Пресс-служба МЧС РК

Спасатели эвакуировали с подтопленных дворовых территорий села Карнак и города Кентау в Сауранском и Байдибекском районах 204 человека, из них 111 детей. Также в безопасное месте были отогнаны свыше 200 голов МРС.



По данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей части области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

На данный момент продолжается объезд населенных пунктов.

В населенных пунктах в основном подтоплению подверглись дворовые территории, где идет усиленная работа по откачке воды. Ранее стало известно, что готовность Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областей к прохождению паводкового периода рассмотрена на заседании специальной правительственной комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра.