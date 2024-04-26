Спасатели продолжают бороться с паводками в СКО

Службами гражданской защиты продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказанию помощи населению в Северо-Казахстанских области, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь спасатели занимаются эвакуированием людей и животных, производят переправку местных жителей через размытые и подтопленные участки автодорог. Спасатели буквально на руках выносят людей из зон подтопления.





"В микрорайоне Подгора Петропавловска спасатели ДЧС СКО и приданные силы провели спасательную операцию, доставив женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться, из села Соколовка в областную больницу", – говорится в сообщении МЧС.

Еще одна задача которая стоит перед спасателями – это обеспечение населения продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что вода в пойме Есиля поднялась на 15 сантиметров. Паводок в СКО достиг пика. Спасатели и бойцы Нацгвардии днем и ночью укрепляли дамбы, чтобы не пустить воду в дома