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Спасатели продолжают бороться с паводками в СКО

паводок, СКО, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 20:10 Фото: primeminister.kz
Службами гражданской защиты продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказанию помощи населению в Северо-Казахстанских области, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь спасатели занимаются эвакуированием людей и животных, производят переправку местных жителей через размытые и подтопленные участки автодорог. Спасатели буквально на руках выносят людей из зон подтопления.


"В микрорайоне Подгора Петропавловска спасатели ДЧС СКО и приданные силы провели спасательную операцию, доставив женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться, из села Соколовка в областную больницу", – говорится в сообщении МЧС.

Еще одна задача которая стоит перед спасателями – это обеспечение населения продуктами питания и  предметами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что вода в пойме Есиля поднялась на 15 сантиметров. Паводок в СКО достиг пика. Спасатели и бойцы Нацгвардии днем и ночью укрепляли дамбы, чтобы не пустить воду в дома

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