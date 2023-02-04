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До 15 лет тюрьмы грозит пятерым распространителям «синтетики»

До 15 лет тюрьмы грозит пятерым распространителям «синтетики» Фото: Zakon.kz
В Атырау полицейские задержали пять молодых людей, продававших синтетические наркотики, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции все пятеро — жители Тараза. При задержании у молодых людей нашли килограмм синтетического наркотика "Мефедрон", сообщает AstanaTV.

Один из задержанных не достиг и совершеннолетия. Не смотря на юный возраст он находится в международном розыске за мошенничество. Остальным задержанным не больше 30 лет.

Вырученные за продажу наркотиков деньги молодые люди перечисляли родственникам.

В полиции начато расследование. Сообщается, что за "Распространение психотропных веществ в крупном размере" (статья 297 УК) грозит до 15 лет лишения свободы.

Житель Актобе занимался сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических. Мужчину задержали с поличным.

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Мария Мельникова
Атырауская область Тараз
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