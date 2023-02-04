В Кыргызстане начнут контролировать контент в соцсетях
Фото: pixabay
Депутаты Жогорку Кенеша требуют ввести мониторинг социальных сетей, сообщает Zakon.kz.
По словам депутатов, необходимо министерству культуры необходимо создать центр мониторинга социальных сетей. Депутаты настаивают, в социальных сетях распространяется огромное количество информации: "рекламируют все, начиная от наркотиков и заканчивая аморальными развлечениями", сообщает 24.kg.
В министерстве культуры поддерживают инициативу депутатов.
"На примере Казахстана создаем центр мониторинга. На его основании мы можем заключить договор с МЕТА, Google и TikTok. Они не зарегистрированы на территории Кыргызстана, поэтому не можем принять меры в отношении названных платформ". замминистра культуры и информации Чынгыза Эсенгул уулу
Как сообщили в минкульт Кыргызстана, основными видами деятельности центра будут:
- осуществление мероприятий по выявлению и блокированию противоправного контента в интернете;
- сотрудничество и взаимодействие с администрациями популярных социальных сетей, что является наиболее эффективным путем блокирования отдельного интернет-контента;
- разработка НПА в сфере регулирования отношений в интернет-пространстве;
- информационное и организационное сопровождение мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в сфере СМИ;
- проведение качественного, объективного и своевременного наблюдения и анализа СМИ, а также интернет-пространства;
- информационное и методическое обеспечение вопросов государственной информационной политики;
- информационно-аналитическая работа в сфере обеспечения информационной безопасности.
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