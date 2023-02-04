В Кыргызстане начнут контролировать контент в соцсетях

Депутаты Жогорку Кенеша требуют ввести мониторинг социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

По словам депутатов, необходимо министерству культуры необходимо создать центр мониторинга социальных сетей. Депутаты настаивают, в социальных сетях распространяется огромное количество информации: "рекламируют все, начиная от наркотиков и заканчивая аморальными развлечениями", сообщает 24.kg.

В министерстве культуры поддерживают инициативу депутатов.

"На примере Казахстана создаем центр мониторинга. На его основании мы можем заключить договор с МЕТА, Google и TikTok. Они не зарегистрированы на территории Кыргызстана, поэтому не можем принять меры в отношении названных платформ". замминистра культуры и информации Чынгыза Эсенгул уулу

Как сообщили в минкульт Кыргызстана, основными видами деятельности центра будут:

осуществление мероприятий по выявлению и блокированию противоправного контента в интернете;

сотрудничество и взаимодействие с администрациями популярных социальных сетей, что является наиболее эффективным путем блокирования отдельного интернет-контента;

разработка НПА в сфере регулирования отношений в интернет-пространстве;

информационное и организационное сопровождение мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в сфере СМИ;

проведение качественного, объективного и своевременного наблюдения и анализа СМИ, а также интернет-пространства;

информационное и методическое обеспечение вопросов государственной информационной политики;

информационно-аналитическая работа в сфере обеспечения информационной безопасности.

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