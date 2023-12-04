Запретить энергетические напитки планируют в Кыргызстане

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили концепцию законопроекта о запрете энергетических напитков, сообщает Zakon.kz.

На заседании комитета по социальной политике рассматривался законопроект "О запрещении ввоза, производства, сбыта и реализации энергетических напитков на территории Кыргызской Республики".

Как пишет 24.kg, инициатором запрета выступил депутат Жогорку Кенеша Улан Бакасов. Он отметил, что законопроект направлен на защиту здоровья граждан и снижение последствий, вызванных употреблением энергетических напитков.

По его словам, в энергетическом напитке содержится три чашки кофе и 14 ложек сахара.

Председатель комитета по социальной политике Винера Раимбачаева сообщила, что в ее медицинской практике было немало случаев обращений с сердечными заболеваниями после употребления энергетических напитков. Она отметила, что сейчас много больных детей с сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что смертельно опасные энергетики с плесенью на 37 млн тенге выявили в Шымкенте.