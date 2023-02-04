Пентагон заявил о еще одном китайском шаре-разведчике

На этот раз шпионский зонд пролетает над Латинской Америкой и направляется в сторону США, сообщает Zakon.kz.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в разговоре с изданием CNN заявил, что второй шар-шпион пролетает над Америкой. На момент беседы зонд был замечен над Латинской Америкой.

"Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Теперь мы оцениваем, что это еще один китайский аэростат-разведчик". Генерал Райдер

В Пентагоне не исключают, что летательный аппарат будет сбит силами США.

2 февраля Пентагон заявил о неопознанном шаре над США, который "не представляет угрозы". Позднее в МИД КНР заявили, что шар был гражданским аппаратом, который применялся для научных исследований, а над США оказался, поскольку отклонился от маршрута из-за ветра.