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О причинах тошноты по утрам рассказали эксперты

О причинах тошноты по утрам рассказали эксперты Фото: pixabay
Неприятный симптом может быть вызван различными факторами, от дурных привычек до серьезных заболеваний. Специалисты рассказали, как бороться с утренней тошнотой, сообщает Zakon.kz.

Для начала определите, насколько часто, проснувшись, вы испытываете дискомфорт. Единичные случаи можно не принимать во внимание, пишет wday.ru. А при регулярных повторах причины могут быть следующими:

  • переедание перед сном;
  • побочный эффект от приема лекарств;
  • интоксикация на фоне пищевого, алкогольного и других отравлений. 

Нередко тошноту провоцируют заболевания ЖКТ. При этом проявляются и такие симптомы, как горечь во рту, вздутие, дискомфорт в животе, изжога. 

Также тошнота и рвота могут быть вызваны гипертонией, гипотонией, скачками давления и сердечно- сосудистыми патологиями. Тогда вместе с позывом избавиться от содержимого желудка будет присутствовать головная или сердечная боль, одышка. 

Следует запомнить, что:

  • тошнота и рвота при острой боли в животе – симптом острого аппендицита;
  • утренняя тошнота у женщин может быть признаком беременности;
  • тошнотой сопровождаются нарушения работы эндокринной системы; 
  • подташнивать может в депрессивных состояниях и при панических атаках. 
"Между тем иногда справиться с недугом помогает нормализация режима питания. Последний прием пищи должен осуществляться не позднее, чем за 2,5 часа до отхода ко сну. Откажитесь от жирной, сладкой, острой и соленой пищи на ночь". 

Если проходите курс лечения, откорректируйте с врачом прием препаратов. 

При отравлении лучше вызвать рвоту, а затем выпить воды с лимоном и медом. Подойдет также компот из сухофруктов. 

Вдобавок от тошноты помогают мятный чай и дыхательная гимнастика.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее кандидат медицинских наук, реабилитолог и спортивный врач Александра Чистякова рассказала, какие кисломолочные продукты не имеют отношения к здоровому питанию, а, наоборот, вредят организму. 


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