О причинах тошноты по утрам рассказали эксперты
Для начала определите, насколько часто, проснувшись, вы испытываете дискомфорт. Единичные случаи можно не принимать во внимание, пишет wday.ru. А при регулярных повторах причины могут быть следующими:
- переедание перед сном;
- побочный эффект от приема лекарств;
- интоксикация на фоне пищевого, алкогольного и других отравлений.
Нередко тошноту провоцируют заболевания ЖКТ. При этом проявляются и такие симптомы, как горечь во рту, вздутие, дискомфорт в животе, изжога.
Также тошнота и рвота могут быть вызваны гипертонией, гипотонией, скачками давления и сердечно- сосудистыми патологиями. Тогда вместе с позывом избавиться от содержимого желудка будет присутствовать головная или сердечная боль, одышка.
Следует запомнить, что:
- тошнота и рвота при острой боли в животе – симптом острого аппендицита;
- утренняя тошнота у женщин может быть признаком беременности;
- тошнотой сопровождаются нарушения работы эндокринной системы;
- подташнивать может в депрессивных состояниях и при панических атаках.
"Между тем иногда справиться с недугом помогает нормализация режима питания. Последний прием пищи должен осуществляться не позднее, чем за 2,5 часа до отхода ко сну. Откажитесь от жирной, сладкой, острой и соленой пищи на ночь".
Если проходите курс лечения, откорректируйте с врачом прием препаратов.
При отравлении лучше вызвать рвоту, а затем выпить воды с лимоном и медом. Подойдет также компот из сухофруктов.
Вдобавок от тошноты помогают мятный чай и дыхательная гимнастика.
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