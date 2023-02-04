О причинах тошноты по утрам рассказали эксперты

Неприятный симптом может быть вызван различными факторами, от дурных привычек до серьезных заболеваний. Специалисты рассказали, как бороться с утренней тошнотой, сообщает Zakon.kz.

Для начала определите, насколько часто, проснувшись, вы испытываете дискомфорт. Единичные случаи можно не принимать во внимание, пишет wday.ru. А при регулярных повторах причины могут быть следующими:

переедание перед сном;

побочный эффект от приема лекарств;

интоксикация на фоне пищевого, алкогольного и других отравлений.

Нередко тошноту провоцируют заболевания ЖКТ. При этом проявляются и такие симптомы, как горечь во рту, вздутие, дискомфорт в животе, изжога.

Также тошнота и рвота могут быть вызваны гипертонией, гипотонией, скачками давления и сердечно- сосудистыми патологиями. Тогда вместе с позывом избавиться от содержимого желудка будет присутствовать головная или сердечная боль, одышка.

Следует запомнить, что:

тошнота и рвота при острой боли в животе – симптом острого аппендицита;

утренняя тошнота у женщин может быть признаком беременности;

тошнотой сопровождаются нарушения работы эндокринной системы;

подташнивать может в депрессивных состояниях и при панических атаках.

"Между тем иногда справиться с недугом помогает нормализация режима питания. Последний прием пищи должен осуществляться не позднее, чем за 2,5 часа до отхода ко сну. Откажитесь от жирной, сладкой, острой и соленой пищи на ночь".

Если проходите курс лечения, откорректируйте с врачом прием препаратов.

При отравлении лучше вызвать рвоту, а затем выпить воды с лимоном и медом. Подойдет также компот из сухофруктов.

Вдобавок от тошноты помогают мятный чай и дыхательная гимнастика.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.



Ранее кандидат медицинских наук, реабилитолог и спортивный врач Александра Чистякова рассказала, какие кисломолочные продукты не имеют отношения к здоровому питанию, а, наоборот, вредят организму.



