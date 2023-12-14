Тошнота при беременности: ученые выяснили причины

Ученые выяснили, почему многие женщины испытывают тошноту во время беременности. Это повышает шансы на поиски лечения от этого состояния, сообщает Zakon.kz.

Исследование показало, что гормон, вырабатываемый плодом, является причиной тошноты и рвоты во время беременности. В крайних случаях такое состояние требует стационарного лечения, сообщает The Guardian.

Женщины с естественно низким уровнем этого гормона до беременности, как правило, более чувствительны к токсикозу. Тошноту вызывает гормон GDF15.

Тошнота и рвота в тот или иной момент во время беременности беспокоят около 80% женщин. Около 2% женщин сталкиваются с крайней формой утренней тошноты, называемой hyperemesis gravidarum (HG), которая может привести к потере веса, обезвоживанию и госпитализации. Однако до сих пор основная причина тошноты при беременности оставалась неясной.



Ученые предположили, что снижение уровня гормона или блокировка его действия может предотвратить токсикоз.

"Ребенок, растущий в утробе матери, вырабатывает гормон на уровне, к которому мать не привыкла. Чем более чувствительна она к этому гормону, тем более больной она становится. Знание этого факта дает нам ключ к тому, как мы можем предотвратить это". Профессор Стивен О'Рахилли

Исследовательская группа также показала на мышах, что воздействие на матерей низкого уровня GDF15 до беременности может помочь предотвратить тошноту. Следующим шагом будет проверка того, сможет ли введение GDF15 женщинам до беременности уменьшить тошноту и рвоту или даже предотвратить эти симптомы.