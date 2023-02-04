Механизмы отказа от госрегулирования цен на социально значимые товары рассмотрели в правительстве

Механизмы отказа от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, СЗПТ, лекарственные средства рассмотрели в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заслушал вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова и руководителей управлений отраслевых министерств о проводимой работе по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, СЗПТ, лекарственные средства, а также реформированию тарифной политики в сфере ЖКХ.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики с учетом предложений Агентства по защите и развитию конкуренции разработать и внести в Аппарат правительства проект Дорожной карты по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, а также проект программы "Тариф в обмен на инвестиции".

Ерулан Жамаубаев подчеркнул необходимость усиления информационного освещения проводимых реформ. По его словам, проводимая работа позволит развить товарные рынки, а также повысит качество и надежность представленных услуг в сфере ЖКХ.

Смаилов обсудил развитие газовой отрасли с руководителями нацкомпаний.

