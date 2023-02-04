Смаилов обсудил развитие газовой отрасли с руководителями нацкомпаний

Алихан Смаилов на совещании в Правительстве обсудил вопросы развития газовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

Актуальные вопросы развития газовой отрасли обсуждены в субботу, 4 февраля, на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает официальный сайт премьер-министра РК.

Так, с участием руководителей Минэнерго, нацкомпаний "Самрук-Казына", "КазМунайГаз" и "QazaqGaz" обсуждены планы по разведке и разработке новых месторождений, реализации проектов в сферах переработки и газохимии, а также меры по стимулированию развития газовой отрасли в целом.

Кроме того, рассмотрены текущий производственный баланс действующих месторождений и потенциальная мощность перспективных участков.

По итогам совещания Смаилов дал ряд поручений по реализации принятых решений.

На заседании Евразийского межправительственного совета, проходившего 3 февраля, Алихан Смаилов рассказал о барьерах в торговле со странами ЕАЭС.

