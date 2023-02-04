Юрий Ильин провел облет в Туркестанской области по ситуации с подтоплениями

Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай и представители заинтересованных организаций провели облет в регионе и обследовали подвергшиеся подтоплению населенные пункты, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в МЧС РК, в ходе облета проведено аэровизуальное обследование подвергавшихся подтоплению населенных пунктов на территории Сауранского района, по склону Каратау и вдоль русел рек Сырдария и Арысь.

После облета министр провел совещание с местными исполнительными органами и водохозяйственными учреждениями, где обсудил текущую стабилизированную обстановку и необходимые превентивные меры.

По словам МЧС, в настоящее время ситуация стабильная, опасности нет.

Вместе с тем спасательными подразделениями совместно с исполнительными органами принимаются дополнительные превентивные меры.

Новость по теме Жители Сауранского района поблагодарили спасателей за помощь в ликвидации паводка

В Туркестанской области в связи с выпадением с 8:00 2 февраля 2023 года обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону. Это привело к затоплению дворовых территорий и улиц в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.

Позже были опубликованы фото и видео подтоплений.