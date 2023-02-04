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Покраснение лица после принятия алкоголя назвали тревожным симптомом

Покраснение лица после принятия алкоголя назвали тревожным симптомом Фото: pixabay
Особенно проблема касается азиатов, имеющих генетический вариант, который подавляет способность усваивать спиртное. По результатам исследований, этот генетический вариант также связан с более высоким риском ишемической болезни сердца, сообщает Zakon.kz.

Результатами своего исследования поделились ученые их Стэнфорда. Так, по их данным, упомянутый генетический вариант подвергает 540 млн человек значительно более высокому риску ишемической болезни сердца, пишет StudyFinds

Впрочем, автор исследования Джозеф Ву считает, что лечение, способное снизить риск сердечных заболеваний в такой ситуации, все-таки возможно.

Так, распространенное лекарство от диабета эмпаглифлозин способно улучшать функцию сосудов у мышей, генетически модифицированных под искомый генетический вариант. Посему лекарство, по мнению ученого, можно использовать в качестве профилактической меры против сосудистых заболеваний. Особенно для пациентов, находящихся в зоне риска, но чрезмерно увлекающихся горячительными напитками. 

Ранее нарколог развенчал миф о существовании безопасной дозы алкоголя. 

Новостной материал нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом. 



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