Внедрение платы за проезд по казахстанским трассам обсудили в правительстве

Алихан Смаилов обсудил меры по развитию автодорожной сети и транспортной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Было отмечено, что в целях снижения нагрузки на госбюджет и улучшения качества дорог республиканского значения реализуется проект по внедрению платности на ряде трасс с интенсивным движением.



"В рамках I этапа на дорогах протяженностью 5,5 тыс. км установлено порядка 100 арок контроля, оборудованных камерами видеонаблюдения, лидарами, антеннами связи и другими приборами. В частности, на участках I категории протяженностью 1,5 тыс. км платность внедрена с ноября 2021 года. Это позволяет обеспечивать уход за дорожным полотном, повышать безопасность движения и развивать сопутствующую инфраструктуру".

По итогам совещания принято решение продолжить работу по запуску системы взимания платы за проезд грузовых машин на участках I этапа. В первую очередь это коснется транзитного транспорта, пересекающего территорию Казахстана.

Смаилов подчеркнул, что особое внимание при модернизации дорожной сети нужно уделять усилению видеоконтроля, повышению безопасности водителей и пассажиров.

Также, сегодня премьер-министр обсудил развитие газовой отрасли с руководителями нацкомпаний.