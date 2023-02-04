Шесть лошадей сбил пассажирский поезд в Улытауской области
Фото: primeminister.kz
Пассажирский поезд сообщением Алматы-Жезказган сбил насмерть шесть лошадей на перегоне Манадыр-Жомарт, в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
"4 февраля на перегоне Манадыр-Жомарт машинист пассажирского поезда сообщением Алматы-Жезказган заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось. В результате погибло 6 лошадей".
Незапланированная стоянка поезда составила 8 минут.
Полиция установила 59-летнего местного жителя, который является хозяином домашних животных.
Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог“ с наложением административного штрафа в размере 5 МРП.
Поезд курирующий по маршруту "Петропавловск - Алматы" загорелся в Карагандинской области.
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