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Шесть лошадей сбил пассажирский поезд в Улытауской области

Шесть лошадей сбил пассажирский поезд в Улытауской области Фото: primeminister.kz
Пассажирский поезд сообщением Алматы-Жезказган сбил насмерть шесть лошадей на перегоне Манадыр-Жомарт, в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
"4 февраля на перегоне Манадыр-Жомарт машинист пассажирского поезда сообщением Алматы-Жезказган заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях и применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось. В результате погибло 6 лошадей".

Незапланированная стоянка поезда составила 8 минут.

Полиция установила 59-летнего местного жителя, который является хозяином домашних животных.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог“ с наложением административного штрафа в размере 5 МРП.

Поезд курирующий по маршруту "Петропавловск - Алматы" загорелся в Карагандинской области.

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