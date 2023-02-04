Шесть лошадей сбил пассажирский поезд в Улытауской области

Фото: primeminister.kz

Пассажирский поезд сообщением Алматы-Жезказган сбил насмерть шесть лошадей на перегоне Манадыр-Жомарт, в Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: