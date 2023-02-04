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От каких косметических средств зимой стоит отказаться, рассказала врач

косметология Фото: pixabay
Врач-дерматолог Вероника Коршикова посоветовала отказаться от некоторых косметических средств в период холодов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что в первую очередь это касается средств, содержащих гиалуроновую кислоту.

"В зимнее время я бы не рекомендовала использовать сыворотки с высоким процентом гиалуроновой кислоты, да и вообще сыворотки, кремы, имеющие жидкие легкие текстуры, которые предназначены для быстрого эффекта увлажнения тканей", - заявила она.

По словам Коршиковой, такие средства не увлажняют, а сушат кожу. Они создают влагоудерживающую пленку на поверхности кожи и начинают притягивать к себе воду, уточнила врач.

"В летнее время средства с высоким содержанием гиалуроновой кислоты притягивают воду из воздуха. Если же мы такой крем наносим в зимнее время, то зимой, как правило, воздух более сухой. В том числе и вследствие того, что в помещениях работают батареи, всевозможные электронагреватели, которые дополнительно делают воздух еще более сухим. Таким образом, данные препараты начинают вытягивать в буквальном смысле воду из нижележащих слоев кожи. Сразу после нанесения крема вы чувствуете увлажняющий эффект, но при длительном применении будет происходить усугубление сухости кожи", - объяснила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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