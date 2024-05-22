Врач рассказала, как отказаться от сладкого

Российский врач Ирина Баранова дала несколько советов тем, кто мечтает отказаться от сладкого, но никак не может это осуществить, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале доктор Баранова опубликовала пост о том, как снизить тягу к сладкому.

1. Никаких резких отказов!

Отказ от сладкого должен быть плавным. В таком случае вы минимизируете риски срывов, в том числе нервных. Особенно это важно при инсулинорезистентности. В этом состоянии резкий уход от сахара провоцирует раздражительность, тремор в конечностях, головокружение, слабость (симптомы гипогликемии).

2. Разнообразьте рацион полезными жирами, белками, клетчаткой, сложными углеводами.

При полноценном разнообразном рационе меньше появляется потребность поесть что-нибудь еще. Кроме того, такие продукты более ценны в качестве естественных источников нутрицевтиков.

Исследования показали, что завтрак, богатый белком, уменьшает тягу к сладкому.

3. Не голодайте.

Взрослому человеку достаточно 2-3 разового питания, а если и употребляете сладкое, то только после основного приема пищи. Так вы точно много сладкого не съедите.

4. Ищите другие источники получения гормонов радости, удовольствия и преодоления препятствий – серотонина, эндорфина и дофамина.

Например: прогулка, общение с приятными людьми, спорт, любимые увлечения, чтение книги, любимая музыка и т.д.

Спорт особенно всем рекомендую! Он повышает уровень дофамина.

5. Восполнение дефицитов.

Хром, магний, витамины группы В вам в помощь. По некоторым исследованиям, тягу к сладкому может вызывать дефицит кальция.

6. Наладить режимы сна и бодрствования.

Недостаток серотонина приводит к дефициту мелатонина. В таком случае сон становится неполноценным и поверхностным.

Не выспались? Это стресс, хочется сладкого.

7. Развивайте вкусовые рецепторы.

Многие не могут съесть яйцо без майонеза, а огурец без соли. В майонезе, кетчупе и других соусах содержатся сахара и другие добавки, усиливающие вкус.

Стоит от них отказаться и уменьшить потребление соли, так даже обычный салат из помидоров, огурцов и зелени принесет вам больше удовольствия, чем шоколадка.

Корица и имбирь в виде специй уменьшают тягу к сладкому.

Также удивительно, но факт: сочетание соленого и кислого отбивает тягу к сладкому. Лимон с солью в этом отличный помощник.

8. Найдите способ выхода негативных эмоций, а не заедайте их.

9. Пейте достаточно воды.

Часто жажда воспринимается человеком как голод. Усталость, беспокойство, снижение концентрации и даже капризное настроение? Отложите шоколадку на 15 минут и выпейте стакан воды.

10. Ароматерапия как способ расслабиться вместо чая с тортиком.

Апельсин, лаванда, кардамон или другие ваши любимые запахи в помощь. Формируйте новые ассоциации на релакс.

11. Живите здесь и сейчас.

Пересмотрите свой график. Что в нем приносит вам удовольствие?

Чем больше в нем естественных источников радости, тем меньше тяга к сладкому. Чаще улыбайтесь и чувствуйте сладость каждого момента вашей жизни.

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