Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, пишет Акорда, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Казахстана в Арабские Эмираты.



Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

17 января Токаев встретился с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи и обсудил вопросы реализации совместного проекта в сфере энергетики.