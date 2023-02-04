Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поговорил по телефону с президентом ОАЭ

президент РК Фото: Акорда
Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, пишет Акорда, в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Казахстана в Арабские Эмираты.

Главы государств подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога, активизации торговых связей и реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

17 января Токаев встретился с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи и обсудил вопросы реализации совместного проекта в сфере энергетики.

Читайте также

Ситуация в Украине: Киев готов предоставить ЕС подземные хранилища газа, Венгрия против новых санкций

Страны ЕС согласовали потолок цен на российские нефтепродукты

В МИД КНР объяснили появление "шпионского шара" в небе над США

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
Toyota выпустит внедорожник Century
Toyota выпустит внедорожник Century
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
деньги, бедность
В Казахстане назвали регионы, где живут бедные семьи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления