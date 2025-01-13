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Политика

О чем поговорил Токаев с президентом Объединенных Арабских Эмиратов

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 21:03 Фото: Акорда
13 января во дворце Qasr Al Shatie состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства поблагодарил президента ОАЭ за радушный прием и гостеприимство, а также пожелал успешного проведения Недели устойчивого развития Абу-Даби.

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном в Абу-Даби и Дубае в 2023 году, которые придали мощный импульс сотрудничеству и открыли новые направления взаимодействия.

"ОАЭ – наш ключевой партнер в арабском мире. Мы привержены тесному взаимодействию по всему спектру двусторонних и многосторонних контактов на благо наших стран. Я высоко ценю ваши усилия по укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и ОАЭ, поступательно развивающегося в духе дружбы, доверия и взаимного уважения. Ваше Высочество, я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в Казахстане. Уверен, что ваш визит в нашу страну станет важной вехой на пути укрепления казахско-эмиратских отношений", – заявил глава нашего государства.

По его словам, сегодня ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане.


"В прошлом году приток прямых инвестиций из ОАЭ увеличился более чем вдвое. Во время нашей встречи в Абу-Даби мы поставили новую цель – увеличить товарооборот до 1 млрд долларов. Я предлагаю нашим правительствам сосредоточиться на конкретной экономической повестке для формирования положительной динамики торговли. Мы рассчитываем на вашу поддержку в исполнении Совместной декларации о реализации стратегических инвестиционных проектов. В рамках этого документа мы активно сотрудничаем с эмиратскими компаниями в самых разных отраслях, включая транспорт и логистику, энергетику, финансы, туризм и многие другие, способствуя взаимному росту и прогрессу", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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