Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 340 км от Алматы

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло накануне 4 февраля в 20 час 14 мин, передает Zakon.kz

Как сообщают специалисты сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, эпицентр землетрясения был расположен в 344 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 44.48° с.ш. 80.80° в.д. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Ранее сообщалось, о землетрясении 27 января в 06 час 10 мин 43 сек. Эпицентр был расположен в 191 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Магнитуда колебаний составила 5,2, ощутимость в Алматы – 2-3 балла. И многие жители Алматы писали, что почувствовали подземные толчки.