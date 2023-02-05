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В Алматинской области открыли движение для автотранспорта

В Алматинской области открыли движение для автотранспорта Фото: pixabay
В Алматинской области открыто движение на автодороге Алматы –Өскемен для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

"5 февраля с 03:30 часов по сообщениям АОФ АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского ОФ ТОО "Казахавтодор" открыто движение на автодороге республиканского значения Алматы – Өскемен (79-124 км) для всех видов автотранспорта", – говорится в сообщении областного ДЧС.

Однако спасатели просят граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.

"При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях".ДЧС Алматинской области

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий в виде понижения температуры и образованием гололеда, тумана и нулевой видимости на автодороге с 22:20 4 февраля 2023 года закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы – Көкпек–Коктал – Хоргос (126-172 км).

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