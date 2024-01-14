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На 15 участках трасс ввели ограничение движения автотранспорта

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 15 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает Zakon.kz.

Акмолинская область – 5 участков

  • "Астана-Петропавловск" км 18-234, уч. г.Астана-г.Щучинск – 216 км.
  • "Екатеринбург-Алматы" км 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл. – 61 км.
  • "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 35-51, уч. г.Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл. – 16 км.
  • "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 16-200, уч. г.Астана - гр.Павлодарской обл. – 184 км.
  • "Жезказган-Петропавловск" км 377-440, уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск. – 63 км. (снег, метель, ограничение видимости)

Жетысуская область – 1 участок

  • "Ушарал-Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. (метель, ограничение видимости, ветер)

Карагандинская область – 5 участков

  • "Екатеринбург-Алматы" км 1505-1610, уч. с.Новостройка-с.Аксу Аюлы – 105 км.
  • "Екатеринбург-Алматы" км 1353-1445, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау – 92 км.
  • "Кызылорда-Павлодар" км 970-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской обл. – 165 км.
  • "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка – 16 км. (снег, метель, ограничение видимости)
  • "Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау" км 51-101, уч. гр. Акмолинской обл.-п.Нура. – 50 км (в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области)

Костанайская область – 1 участок

  • "Жезказган-Петропавловск" км. 339-377, уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл. – 38 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)

Павлодарская область – 3 участка

  • "Кызылорда-Павлодар" км 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты. – 323 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)
  • "Астана-Ерейментау-Шидерты" км 200-259 уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.– 59 км (в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области)
  • "Ленинский-Иртышск-Русская Поляна" км 0-263, уч. - п.Ленинский-гр.РФ.– 263 км (снег, метель, ограничение видимости)
  • На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 207 единиц техники и 309 человек.

Почти во всех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 14 января.

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