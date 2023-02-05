Жительница Канады выиграла 37 млн долларов на свое 18-летие

Джульетта Ламур, студентка из Онтарио, получила приз в размере 48 миллионов канадских долларов (37млн$), приняв участие в лотерее "ради развлечения" в свой 18-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

Счастливая обладательница джекпота рассказала в интервью Global News, что это ее первая покупка лотерейного билета.

Ламур, которая купила билет в свой 18-й день рождения по предложению дедушки, сказала, что забыла об этом, пока не услышала новость о том, что кто-то из ее родного города выиграл розыгрыш 7 января.

"Когда я пошла в магазин, я не знала, что спросить, потому что никогда раньше не покупала билет, поэтому позвонила своему отцу, который сказал мне купить LOTTO 6-49 Quick Pick. Я все еще не могу поверить, что выиграла такую огромную сумму, купив первый в своей жизни лотерейный билет".

Ламур сказала, что сначала она даже забыла о купленном билете, пока коллеги не сказали ей, что выигрышный билет был продан в Sault Ste. Проверив свой билет в приложении OLG с коллегой, она поняла, что выиграла.

"Когда он отсканировал билет, заиграла мелодия "Winner/Gagnant", а на экране телефона отобразилось "Big Winner". Мой коллега в недоумении упал на колени. Он кричал, на самом деле все кричали".

Что касается того, что делать с деньгами, Ламур сказала, что планирует закончить учебу в университете и хочет спланировать летние приключения.