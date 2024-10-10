В свой 40-й день рождения Павел Дуров рассказал, как 18 лет назад запустил "ВКонтакте"

Основатель Telegram Павел Дуров в свой 40-й день рождения рассказал, как 18 лет назад создал социальную сеть "ВКонтакте", сообщает Zakon.kz.

"Ровно 18 лет назад в этот день я запустил ВК – свою первую крупную компанию. Ниже рассказ о том, как это произошло. Летом 2006 года я окончил Санкт-Петербургский университет. Мне хотелось поддерживать связь со своими бывшими однокурсниками, но я знал, что без сайта, где каждый сможет найти друг друга, будет тяжело. Итак, в конце августа 2006 года я поставил цель – за четыре недели построить социальную сеть для студентов и выпускников вузов", – рассказал бизнесмен.

Дуров отметил, что писал код по 20 часов подряд, спал 10 часов и ел один раз в день. Его пищей было "ведро макарон" с большим количеством сыра, а больше никакой еды не требовалось, отметил предприниматель. По словам Дурова, он был зациклен на деталях, поэтому закончить проект удалось не за четыре недели, а за шесть. Бета-версия "ВКонтакте" была запущена 10 октября 2006 года, пользователи регистрировались там тысячами и приглашали друзей.

Бизнесмен также заявил, что работал над проектом в одиночку, поэтому ему пришлось нанять еще одного разработчика, чтобы внедрять новые функции и оторваться от конкурентов. Спустя несколько месяцев у соцсети был уже миллион пользователей, а спустя семь лет, когда Дуров покинул "ВКонтакте" – 100 млн в месяц. Свой уход он объяснил тем, что решил полностью сосредоточиться на Telegram.

"В этом мире нет сложных задач – только множество маленьких, которые выглядят страшно, когда они скомбинированы. Разделите большую задачу на более мелкие части, организуйте их в правильной последовательности – и "вы справитесь", – написал Дуров в Telegram.

Ранее Павел Дуров, имя которого в последнее время чаще всплывает на фоне любовных историй, а не в сфере технологий, 9 октября все таки анонсировал обновление приложения для обмена сообщениями.