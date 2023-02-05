Тимофей Скатов и Александр Бублик высказались о первом игровом дне на Кубке Дэвиса

4 февраля сборная Казахстана по теннису провела две встречи одиночного разряда Кубка Дэвиса с игроками команды Чили. На грунтовые площадки чилийского города Ла Серена вышли первый и второй номер казахстанской дружины Александр Бублик и Тимофей Скатов, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанско-чилийское противостояние первыми открыли Тимофей Скатов и хозяин кортов Кристиан Гарин. Для нашего теннисиста это был дебют за сборную Казахстана, который он провел успешно, обыграв своего более опытного и известного соперника – 6:1, 6:3.

"Не скажу, что это была легкая победа, играл за каждый мяч. Был собран и сконцентрирован, стабильно делал свою работу, забегал под право и давил на соперника. Вначале получил преимущество и дальше уже развивал. По счету может показаться, что было все легко, но на самом деле было нервно, потому что местные болельщики пытались давить на меня, шумели, но я играл в свою игру и рад, что не сказались крики трибун. Кубок Дэвиса – ответственный турнир для каждого игрока. Здесь ты играешь не только за себя, но и за страну и, возможно, на Гарине это сказалось, вначале он был зажат, и я воспользовался этим". Тимофей Скатов

В свою очередь лидер сборной Казахстана Александр Бублик встречался со 126-й ракеткой мира Николасом Жарри, где удача была на стороне чилийца в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.

"Больно проигрывать такой матч и с таким счетом, признаю, что у соперника все получалось. Нужно провести работу над ошибками и понять, что нужно исправить. Для меня тяжело играть на песчаных покрытиях, но я приехал сюда играть за свою страну и биться за свой флаг. К сожалению, сегодня не получилось победить. Очень обидно, столько наших болельщиков было на трибуне, и в Казахстане следили за игрой. Будем двигаться дальше и готовиться ко второму дню". Александр Бублик





Фото: ktf.kz





Тем самым перед заключительным играми противостояния между Казахстаном и Чили ничья – 1:1. По расписанию 5 февраля первыми на корт выйдут Андрей Голубев и Александр Недовесов, которые сыграют против Томаса Бариоша и Алехандро Табило.

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Далее Александр Бублик выйдет против Кристиана Гарина, а Тимофей Скатов сыграет с Николасом Жарри.

