В Казахстане зафиксировали спад суточной заболеваемости коронавирусом
Фото: pixabay
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 27 случаев заражения Covid-19, это почти в три раза меньше предыдущего суточного показателя в 76 человек, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, на 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 571 человек (–1 418+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1 450 пациент.
Также по официальным данным, в стационарах нет пациентов подключенных к аппаратам ИВЛ.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 0 пациент.
В отчете Минздрава от 4 февраля говорилось об одном пациенте подключенным к ИВЛ и еще один был в "состоянии крайней степени тяжести".
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