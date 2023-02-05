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В Казахстане зафиксировали спад суточной заболеваемости коронавирусом

В Казахстане зафиксировали спад суточной заболеваемости коронавирусом Фото: pixabay
За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 27 случаев заражения Covid-19, это почти в три раза меньше предыдущего суточного показателя в 76 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 571 человек (–1 418+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится – 121 пациент, на амбулаторном – 1 450 пациент.

Также по официальным данным, в стационарах нет пациентов подключенных к аппаратам ИВЛ.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациент;
  • на аппарате ИВЛ – 0 пациент.

В отчете Минздрава от 4 февраля говорилось об одном пациенте подключенным к ИВЛ и еще один был в "состоянии крайней степени тяжести".

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