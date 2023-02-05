Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Крушение поезда из 50 вагонов вызвало большой пожар в Огайо

Крушение поезда из 50 вагонов вызвало большой пожар в Огайо Фото: pixabay
Крушение грузового поезда в Огайо недалеко от границы штата Пенсильвания в США вызвало сильный пожар и оставило после себя обугленную массу товарных вагонов, сообщает Zakon.kz.

Местные власти начали федеральное расследование и следили за качеством воздуха на различные опасные химические вещества в поезде, передает Bloomberg.

"Пожар после крушения охватил длину сошедших с рельсов вагонов поезда. Пожар был очень сильным. Его не могли долго потушить. Два основных пути все еще заблокированы".Майкл Грэм, член Национального совета по безопасности на транспорте

Власти заявили, что 20 из более чем 100 вагонов были классифицированы как перевозящие опасные материалы, легковоспламеняющиеся и представляющие горючие или экологические риски. 

В официальных данных говорится, что загорелись сразу 14 вагонов с винилхлоридом — с веществом которое является чрезвычайно огне- и взрывоопасным, выделяющее при горении токсичные вещества.

3 февраля поезд курирующий по маршруту "Петропавловск - Алматы" загорелся в Карагандинской области.

Читайте также

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 340 км от Алматы

Мухит Турсынали
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
Аквапарк международного уровня строят в Таразе
снег ожидается в алматы
Погода на неделю: Алматы ждет снег и понижение температуры
колесо
Участок трассы закрыли в Алматинской области
Toyota выпустит внедорожник Century
Toyota выпустит внедорожник Century
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления