Крушение поезда из 50 вагонов вызвало большой пожар в Огайо

Крушение грузового поезда в Огайо недалеко от границы штата Пенсильвания в США вызвало сильный пожар и оставило после себя обугленную массу товарных вагонов, сообщает Zakon.kz.

Местные власти начали федеральное расследование и следили за качеством воздуха на различные опасные химические вещества в поезде, передает Bloomberg.

"Пожар после крушения охватил длину сошедших с рельсов вагонов поезда. Пожар был очень сильным. Его не могли долго потушить. Два основных пути все еще заблокированы". Майкл Грэм, член Национального совета по безопасности на транспорте

Власти заявили, что 20 из более чем 100 вагонов были классифицированы как перевозящие опасные материалы, легковоспламеняющиеся и представляющие горючие или экологические риски.

В официальных данных говорится, что загорелись сразу 14 вагонов с винилхлоридом — с веществом которое является чрезвычайно огне- и взрывоопасным, выделяющее при горении токсичные вещества.

3 февраля поезд курирующий по маршруту "Петропавловск - Алматы" загорелся в Карагандинской области.

