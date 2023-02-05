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В Алматинской области из желудка мужчины извлекли столовую ложку

В Алматинской области из желудка мужчины извлекли столовую ложку Фото: Минздрав РК
В городской многопрофильной больнице города Конаев врачи-хирурги извлекли из желудка 43-летнего мужчины столовую ложку, сообщает Zakon.kz.

В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление, передает официальный Telegram-канал Минздрава.

"При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода".врач-хирург, Тахир Шрукалиев Закирьевич

Состояние пациента удовлетворительное. Он признается, что чужеродный предмет проник в его организм умышленно.

Токаев отметил, что ему продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице.

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