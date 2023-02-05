В Дубае скончался бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался после продолжительной болезни в больнице в Дубае, сообщает Zakon.kz.

Военные Пакистана подтвердили смерть 79-летнего Мушаррафа, который был отстранен от власти в 2008 году. Бывший командующий армией находился в добровольном изгнании в Дубае, передает Reuters.

В 2013 году его приговорили к смертной казни за госизмену. Экс-президенту удалось сбежать в Дубаи, где он долгое время жил в эмиграции.

Первез Мушарраф пережил три попытки покушения за период с 2003 по 2005 годы. По информации пакистанских спецслужб, еще 14 покушений удалось предотвратить.

Главнокомандующие армией, флотом и военно-воздушными силами Пакистана выразили соболезнования в связи с его смертью.

Первез Мушарраф занимал пост президента Пакистана с 2001 по 2008 года.