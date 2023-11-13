Скончался Болат Назарбаев
Фото: wikimedia
13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев, сообщает Zakon.kz.
"13 ноября 2023 года в 09:51 после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев", – рассказал источник.
6 ноября 2023 года сообщалось, что младший брат Нурсултана Назарбаева находится в реанимационном отделении.
Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.
С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ". В том же году был награжден орденом "Парасат".
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