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Скончался Болат Назарбаев

Болат Назарбаев Фото: wikimedia
13 ноября 2023 года на 71 году жизни после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев, сообщает Zakon.kz.

"13 ноября 2023 года в 09:51 после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев", – рассказал источник.

6 ноября 2023 года сообщалось, что младший брат Нурсултана Назарбаева находится в реанимационном отделении.

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.

С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ". В том же году был награжден орденом "Парасат".

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