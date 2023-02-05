Премьер-министр Японии уволил помощника за высказывания против ЛГБТ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего помощника, который сказал, что не хотел бы жить рядом с парами ЛГБТ, сообщает Zakon.kz.

В комментариях, опубликованных местными СМИ, Масаёси Араи, чиновник по экономике и торговле, который присоединился к штату Кишиды в качестве секретаря в октябре, сказал, что он даже не хочет смотреть на однополые пары, и что люди покинут Японию, если будут разрешены однополые браки, передает The Guardian.

Выступая перед журналистами в тот же день, премьер сказал, что уволил чиновника, который ранее извинился за комментарии, сделанные им в пятницу.



"Его комментарии возмутительны и совершенно несовместимы с политикой администрации". Фумио Кисида

Араи сделал это замечание после того, как Кисида заявил в парламенте, что однополые браки требуют тщательного рассмотрения из-за их потенциального влияния на структуру семьи.

25 января премьер-министр Японии назвал старение населения серьезной угрозой.

