Премьер-министр Японии уволил помощника за высказывания против ЛГБТ
В комментариях, опубликованных местными СМИ, Масаёси Араи, чиновник по экономике и торговле, который присоединился к штату Кишиды в качестве секретаря в октябре, сказал, что он даже не хочет смотреть на однополые пары, и что люди покинут Японию, если будут разрешены однополые браки, передает The Guardian.
Выступая перед журналистами в тот же день, премьер сказал, что уволил чиновника, который ранее извинился за комментарии, сделанные им в пятницу.
"Его комментарии возмутительны и совершенно несовместимы с политикой администрации".Фумио Кисида
Араи сделал это замечание после того, как Кисида заявил в парламенте, что однополые браки требуют тщательного рассмотрения из-за их потенциального влияния на структуру семьи.
25 января премьер-министр Японии назвал старение населения серьезной угрозой.