Как в Шымкенте борются с паводками, рассказали в МЧС

По данным МЧС, в Шымкенте было откачано 2230 м3 воды, вывезено 63 тысячи кубометров снега в борьбе с паводками, сообщает Zakon.kz.

"На территории города ведется постоянный контроль над 10 гидротехническими сооружениями, 4 крупными реками и более 27 каналами. Заполняемость водоемов на территории города на сегодня составляет от 2 до 65%. В настоящее время запасов в водоемах достаточно для приема паводковых вод. Уровень воды в реках низкий". МЧС РК

В ДЧС города уточнили, что совместно с местными исполнительными органами подготовлено 40 тыс. мешков для ликвидации последствий подтопления, которые сгруппированы в непосредственной близости от мест подтопления в каждом районе. Также в целях предупреждения паводков с территории 5 районов города было вывезено 63 тысячи кубометров снега.

"Проведен аэровизуальный обзор паводкоопасных зон, по результатам которого зафиксировано большое скопление снега на отдаленных местах (населенный пункт Забадам, квартал 195, населенный пункт Елтай, микрорайон Туран), которые в случае таяния из-за потепления и осадков в виде дождя могут привести к паводкам".

2 февраля в городе прошли осадки, подразделения департамента и районная администрация провели работы по откачке воды, сооружению дамб по 30 адресам. По городу было откачано 2230 м3 воды, с использованием 200 мешков сооружены дамбы. В аварийно-спасательных работах задействованы 200 человек личного состава, 32 мотопомпы, 42 единицы техники.

Также в министерстве отчитались, что приведены в готовность силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводка, в том числе 535 человек, 101 единица техники различного назначения, 17 лодок, 78 единиц мотопомп.

В пяти населенных пунктах на юге Казахстана предотвратили паводки.

