Как борются с паводками в Павлодарской области

За прошедшие сутки в регионе откачали более 70 тысяч м³ талых вод, вывезли 1400 м³ снега, сообщает Zakon.kz.

Также, по информации областного ДЧС, в регионе уложили 1910 мешков с инертным материалом на 645 тонн.



"Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействованы 277 человек, 111 единиц техники, 34 мотопомпы, два плавсредства. Круглосуточно работают оперативные штабы". ДЧС Павлодарской области

По состоянию на 08:00 на контроле по области находятся 15 участков автомобильных дорог, на которых происходит перелив (2 республиканского, 3 областного и 10 районного значения), а также на контроле 9 противопаводковых участков в населенных пунктах: Павлодар-1, Аксу-1, Павлодарский-1, Актогайский-1, Майский-1, Аққулы -1, Успенский-2, Иртышский-1. На них проводятся работы по снижению угрозы подтопления.

"Работа ведется в круглосуточном режиме. Сотрудниками ДЧС и местными исполнительными органами проводится круглосуточный мониторинг населенных пунктов, в том числе и с помощью дронов", – сообщили в ДЧС.

В Актюбинской области с крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек.

