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В пяти населенных пунктах на юге Казахстана предотвратили паводки

В пяти населенных пунктах на юге Казахстана предотвратили паводки Фото: gov.kz
Подразделения МЧС Алматинской и Жамбылской областей и службы акиматов предотвратили подтопления пяти населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Прошлой ночью с целью предотвращения паводков несли службу 200 человек и 45 единиц техники МЧС.

"Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала прибывать с полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях".МЧС РК




Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов – более 16 тысяч кубометров.

По данным МЧС, в Туркестанской области все подтопления ликвидированы. Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген.

4 февраля Юрий Ильин провел облет в Туркестанской области по ситуации с подтоплениями.

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