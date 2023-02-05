В пяти населенных пунктах на юге Казахстана предотвратили паводки

Подразделения МЧС Алматинской и Жамбылской областей и службы акиматов предотвратили подтопления пяти населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Прошлой ночью с целью предотвращения паводков несли службу 200 человек и 45 единиц техники МЧС.

"Проведена оперативная работа по отводу талой воды, которая стала прибывать с полей в результате резкого таяния снега. Продолжено устранение воды на ранее подтопленных дворовых территориях". МЧС РК











Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов – более 16 тысяч кубометров.

По данным МЧС, в Туркестанской области все подтопления ликвидированы. Продолжается работа 14 круглосуточных гидропостов на реках Сырдарья, Арыс и Боген.

4 февраля Юрий Ильин провел облет в Туркестанской области по ситуации с подтоплениями.

