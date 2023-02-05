В Уральске водитель погиб в результате ДТП

Фото: pixabay

Жуткое ДТП попало на кадры в Уральске. 33-летний водитель Audi погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

"5 февраля примерно в 02:30 28-летний водитель Toyota Camry в пути следования по пр. Абулхайыр хана в западном направлении на регулируемом пересечении с ул. Провдухина допустил наезд на стоящее авто Audi-80".





33-летний водитель Audi скончался на месте происшествия. В травмпункт Уральска доставлены водитель и пассажир 2003 г.р. автомобиля марки Toyota. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК. 20 января в Уральске мужчина на угнанном Lexus врезался в дом и погиб.

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