В Уральске водитель погиб в результате ДТП
Фото: pixabay
Жуткое ДТП попало на кадры в Уральске. 33-летний водитель Audi погиб на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.
"5 февраля примерно в 02:30 28-летний водитель Toyota Camry в пути следования по пр. Абулхайыр хана в западном направлении на регулируемом пересечении с ул. Провдухина допустил наезд на стоящее авто Audi-80".
33-летний водитель Audi скончался на месте происшествия.
В травмпункт Уральска доставлены водитель и пассажир 2003 г.р. автомобиля марки Toyota.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК.
20 января в Уральске мужчина на угнанном Lexus врезался в дом и погиб.
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