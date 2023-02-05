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Казахстанская дзюдоистка укусила соперницу на соревновании

Казахстанская дзюдоистка укусила соперницу на соревновании Фото: скриншот видео
Казахстанская спортсменка Айгерим Абилкадирова укусила соперницу из Бельгии во время противостояния в турнире Grand Slam в Париже по дзюдо, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в социальной сети Instagram, видно, как казахстанская спортсменка кусает свою соперницу во время "болевого" приема.


Позже Айгерим объяснила причину своего решения. Причиной стало то, что спортсменка из Бельгии не отпускала руку дзюдоистки даже после подачи сигнала о сдаче.

"Я подала сигнал о сдаче. Но, несмотря на это, бельгийская спортсменка продолжила ломать мою руку. После того, как я услышала хруст в своем локтевом суставе... я от безысходности и боли на автомате укусила ее".


Спортсменка в своем обращении также пожаловалась на судью, который не остановил бой вовремя.

Другая казахстанская спортсменка завоевала "бронзу" на Grand Slam в Париже.

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