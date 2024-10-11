Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" престижного турнира в Абу-Даби
Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова 11 октября стала третьей на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.
По информации Национального олимпийского комитета РК, она завоевала бронзовую медаль в категории до 48 килограммов.
В схватке за третье место Абужакынова досрочно выиграла у немки Сары Ишт.
Ранее сообщалось, что 11 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) начнется международный турнир по дзюдо серии Grand Slam.
Напомним, что участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова вошла в пятерку мирового рейтинга дзюдоисток.
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