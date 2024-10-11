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Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" престижного турнира в Абу-Даби

Казахстанская дзюдоистка завоевала &quot;бронзу&quot; престижного турнира в Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 18:38 Фото: НОК РК
Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова 11 октября стала третьей на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, она завоевала бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. 

В схватке за третье место Абужакынова досрочно выиграла у немки Сары Ишт.

Ранее сообщалось, что 11 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) начнется международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. 

Напомним, что участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова вошла в пятерку мирового рейтинга дзюдоисток.

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