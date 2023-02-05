Убийца мафиози в бегах был пойман работающим в пиццерии

Наемный убийца и член мафии, находившийся в бегах 16 лет, был арестован во Франции, где он работал в пиццерии, сообщает Zakon.kz.

63-летний Эдгардо Греко, который, по утверждению властей, имеет связи с печально известной итальянской преступной группировкой "ндрангета" и был осужден за убийство двух человек в начале 1990-х годов, был арестован французской полицией в городе Сент-Этьен на юго-востоке Франции, передает NBC News.

Описанный как опасный беглец, Греко был приговорен к пожизненному заключению за убийство братьев Стефано и Джузеппе Бартоломео в 1991 году. В заявлении итальянской полиции говорится, что пара была забита до смерти металлическим прутом в рыбном магазине в Калабрии.

Греко также обвиняют в покушении на убийство по отдельному делу.

Итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что Греко работал шеф-поваром по пицце в итальянском ресторане во Франции под вымышленным именем. Итальянская полиция опубликовала фотографию Греко в белом халате шеф-повара, который стоит на кухне ресторана.

Арест "повара-мафиози" произошел через две недели после того, как итальянская полиция арестовала босса мафии Маттео Мессину Денаро , который также был связан с ндрангетой и провел десятилетия в бегах как самый разыскиваемый человек в Италии.

