Актаусцы потеряли около 23 млн тенге из-за желания вывести деньги из ЕНПФ

В Актау задержана подозреваемая, которая обещала людям вывести деньги из пенсионного фонда. Сумма материального ущерба составила 22,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления полиции города рассказали, что жертвами мошенницы стали 16 человек, они же обратились в правоохранительные органы с заявлениями.

"Потерпевшие рассказали, что злоумышленница обещала вывести наличными деньги из пенсионного фонда, а также устроить на работу в нефтяную компанию АО "Каражанбасмунай". Так женщина завладела 22,8 млн тенге", – пишет inaktau.kz.

Как уточняется, в результате была задержана 46-летняя уроженка Карагандинской области.

По фактам заведено уголовное дело по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемой грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Отметим, 31 января стало известно, что около 50 паломников из Алматы и Шымкента стали жертвами мошенников, которые обещали путевки в Мекку и Медину.

