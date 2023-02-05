Актаусцы потеряли около 23 млн тенге из-за желания вывести деньги из ЕНПФ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актау задержана подозреваемая, которая обещала людям вывести деньги из пенсионного фонда. Сумма материального ущерба составила 22,8 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Управления полиции города рассказали, что жертвами мошенницы стали 16 человек, они же обратились в правоохранительные органы с заявлениями.
"Потерпевшие рассказали, что злоумышленница обещала вывести наличными деньги из пенсионного фонда, а также устроить на работу в нефтяную компанию АО "Каражанбасмунай". Так женщина завладела 22,8 млн тенге", – пишет inaktau.kz.
Как уточняется, в результате была задержана 46-летняя уроженка Карагандинской области.
По фактам заведено уголовное дело по п. 4 ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".
Подозреваемой грозит ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Отметим, 31 января стало известно, что около 50 паломников из Алматы и Шымкента стали жертвами мошенников, которые обещали путевки в Мекку и Медину.
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