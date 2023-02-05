В МЧС предупредили о риске подтоплений в четырех областях Казахстана в период до 10 февраля, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, интенсивное таяние снега возможно из-за сильных осадков и потепления.

"Согласно прогнозу "Казгидромета", в связи с ожиданием сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и области Жетісу возможно интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъем уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – говорится в сообщении.

Также спасатели напомнили гражданам о необходимости своевременной очистки собственных дворовых территорий от снега, очищении арыков от мусора и льда.

2 февраля 2023 года в Туркестане, Кентау и трех районах области – Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском – произошло подтопление дворов и улиц.

4 февраля вода скопилась в водоотводных каналах в Алматинской и Жамбылской областях.