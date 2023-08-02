Россиян предупредили о возможных подтоплениях

Жителей четырех регионах России предупредили о том, что из-за сильных осадков возможны подтопления, сообщает Zakon.kz

"В ближайшие двое суток возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия", - подчеркнули эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Кроме того, подтопление низменных мест прогнозируют в отдельных районах Красноярского края.

Дожди и неустойчивая погода ждут жителей Амурской области.

На малых реках может подняться уровень воды.







