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В Алматинской и Жамбылской областях вода скопилась в водоотводных каналах

подтопления Фото: скриншот видео
В Алматинской и Жамбылской областях вода скопилась в водоотводных каналах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в регионах из-за потепления до +3 происходит резкое таяние снега в ряде населенных пунктов.

"Скопление воды происходит из-за отсутствия арычной сети, водоотводных каналов, ливневой канализации и водопропускных труб", – говорится в сообщении.

На местах задействованы силы и средства МИО, подразделения МЧС.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в связи с обильными дождями затопило дворовые территории и улицы в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.

Позже были опубликованы фото и видео подтоплений.

Юрий Ильин провел облет в Туркестанской области по ситуации с подтоплениями.

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Елена Беляева
МЧС РК Алматинская область Жамбылская область
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