В заключительном поединке выездной серии "Барыс" одержал победу над ЦСКА

В заключительном поединке выездной серии казахстанский "Барыс" одержал победу над российский ЦСКА, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в пресс-службе казахстанского хоккейного клуба, хозяева открыли счет на экваторе стартового периода. Константин Окулов при игре в большинстве вывел на бросок Владислава Каменева, и 94-й номер ЦСКА поймал Гудачека на перемещении. "Барыс" ответил на это голом в исполнении Кирилла Савицкого, который отличился после выверенной передачи Никиты Михайлиса. На последней минуте массированная атака "армейцев" привела ко второму взятию ворот астанчан. Никита Нестеров вколотил шайбу в сетку после удачного отскока.

Второй отрезок также остался за москвичами, которые дважды огорчили соперников усилиями Николая Макарова и Максима Мамина. Между этими взятиями ворот затесалась шайба Егора Петухова, который догнал Линдена Вея в списке лучших снайперов "Барыса".

Заключительная треть началась с дубля Антона Сагадеева, который сравнял счет. Довольно быстро уже Каменев оформил дубль, но спустя всего 23 секунды Никита Михайлис, ранее отдавший три передачи, вновь установил равенство. 10-й номер, в итоге, и стал главным героем поединка. В овертайме капитан после отлично разыгранной "домашней заготовки" убежал в отрыв и принес "Барысу" победу.

13 февраля подопечные Андрея Скабелки в Астане примут СКА.

ЦСКА – "Барыс" 5:6 ОТ (2:1, 2:1, 1:3, 0:1):

1:0 – 10:28 – Каменев (Окулов, Плотников) ГБ

1:1 – 16:00 – Савицкий (Михайлис)

2:1 – 19:18 – Нестеров

3:1 – 22:40 – Макаров

3:2 – 29:54 – Петухов (Ножье, Шевченко)

4:2 – 39:38 – Мамин (Григоренко, Окулов) ГБ

4:3 – 40:45 – Сагадеев (Бракко, Михайлис)

4:4 – 46:40 – Сагадеев (Рахманов, Михайлис)

5:4 – 50:28 – Каменев (Плотников, Мамин)

5:5 – 50:51 – Михайлис (Рахманов, Сагадеев)

5:6 – 60:17 – Михайлис

Вратари: Шарыченков – Гудачек